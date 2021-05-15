«Миколаїв» обіграв «Кремінь» у футбольному матчі Першої ліги

Футболісти «Миколаєва» здобули перемогу над кременчуцьким «Кременем» (2:0) у 26-у турі чемпіонату України серед клубів Першої ліги.

М'ячі на міському стадіоні Миколаєва забили Володимир Одарюк (38-ма хвилина) та Богдан Кушніренко (54, з пенальті), передає Укрінформ.

В іншому сьогоднішньому матчі «Агробізнес» з Волочиська Хмельницької області здолав одеський «Чорноморець» - 1:0.

На 88-й хвилині пенальті реалізував Руслан Черненко.

У неділю, 16 травня, у 26-у турі відбудуться такі поєдинки:

«Кристал» (Херсон) - «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)

«Волинь» (Луцьк) - «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)

«Альянс» (Липова Долина) - «Оболонь» (Київ)

«Нива» (Тернопіль) - «ВПК-Агро» (Шевченківка)

«Полісся» (Житомир) - «Авангард» (Краматорськ)

«Металіст 1925» (Харків) - «Верес» (Рівне).

Становище лідерів Першої ліги: «Верес» - 58 очок (після 24-ти ігор), «Чорноморець» - 52 (26), «Агробізнес» - 48 (26), «Металіст 1925» - 47 (25), «Миколаїв» - 43 (25), «Волинь» - 40 (24), «Альянс» - 40 (25).

27-й тур у Першій лізі відбудеться 21 травня.

Фото: mfc.mk.ua.