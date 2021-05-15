Перша ліга: «Агробізнес» переміг «Чорноморець» на старті 26 туру

Футболісти команди «Агробізнес» з Волочиська Хмельницької області перемогли у суботу одеський «Чорноморець» (1:0) у стартовій зустрічі 26-го туру чемпіонату України серед клубів Першої ліги.

М'яч на стадіоні «Юність» у Волочиську на 88-й хвилині з пенальті забив Руслан Черненко, передає Укрінформ. Сьогодні також пройде зустріч «Миколаїв» - «Кремінь» (Кременчук). У неділю, 16 травня, відбудуться такі поєдинки 26-го туру: «Кристал» (Херсон) - «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) «Волинь» (Луцьк) - «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) «Альянс» (Липова Долина) - «Оболонь» (Київ) «Нива» (Тернопіль) - «ВПК-Агро» (Шевченківка) «Полісся» (Житомир) - «Авангард» (Краматорськ) «Металіст 1925» (Харків) - «Верес» (Рівне). Читайте також: Збірна України з футболу розпочала підготовку до Євро-2020 Становище лідерів Першої ліги: «Верес» - 58 очок (після 24-ти ігор), «Чорноморець» - 52 (26), «Агробізнес» - 48 (26), «Металіст 1925» - 47 (25), «Волинь» - 40 (24), «Миколаїв» - 40 (24), «Альянс» - 40 (25). 27-й тур у Першій лізі відбудеться 21 травня. Фото: 2mista.com.