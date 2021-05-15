Перша ліга: «Агробізнес» переміг «Чорноморець» на старті 26 туру

Перша ліга: «Агробізнес» переміг «Чорноморець» на старті 26 туру

Укрінформ
Футболісти команди «Агробізнес» з Волочиська Хмельницької області перемогли у суботу одеський «Чорноморець» (1:0) у стартовій зустрічі 26-го туру чемпіонату України серед клубів Першої ліги.

М'яч на стадіоні «Юність» у Волочиську на 88-й хвилині з пенальті забив Руслан Черненко, передає Укрінформ. 

Сьогодні також пройде зустріч «Миколаїв» - «Кремінь» (Кременчук).

У неділю, 16 травня, відбудуться такі поєдинки 26-го туру: 

«Кристал» (Херсон) - «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) 

«Волинь» (Луцьк) - «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) 

«Альянс» (Липова Долина) - «Оболонь» (Київ)

«Нива» (Тернопіль) - «ВПК-Агро» (Шевченківка)

«Полісся» (Житомир) - «Авангард» (Краматорськ)

«Металіст 1925» (Харків) - «Верес» (Рівне).

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Становище лідерів Першої ліги: «Верес» - 58 очок (після 24-ти ігор), «Чорноморець» - 52 (26), «Агробізнес» - 48 (26), «Металіст 1925» - 47 (25), «Волинь» - 40 (24), «Миколаїв» - 40 (24), «Альянс» - 40 (25). 

27-й тур у Першій лізі відбудеться 21 травня.

Фото: 2mista.com.

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