Михайличенко залишив посаду спортивного директора ФК «Динамо»

Відомий український футболіст і тренер 58-річний Олексій Михайличенко вирішив залишити посаду спортивного директора київського клубу «Динамо».

Про це повідомляє "Футбол NEWS" на телеканалі «Футбол 1», передає Укрінформ.

«Михайличенко вже написав відповідну заяву», - зазначається у повідомленні.

За інформацією джерела, Мірча Луческу не причетний до звільнення Михайличенка. Його наступником у "Динамо" може стати інша легенда клубу - 63-річний Володимир Безсонов.

Наступним місцем роботи Михайличенка може стати Будинок футболу. Спеціаліст може отримати запрошення з Української асоціації футболу.

Футбол: fcdynamo.kiev.ua.