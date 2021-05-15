Завацька виступить у кваліфікації турніру WTA 250 в Пармі

Українська тенісистка Катаріна Завацька зіграє на турнірі WTA250 у Пармі (Італія) із призовим фондом 235 тис 238 дол.

Катаріна (№130 WTA), яка посіяна під сьомим номером, у першому раунді кваліфікації зустрінеться із представницею Італії Нурією Бранкаччо (№589 WTA), передає Укрінформ.

За останній місяць Бранкаччо тричі грала з українками. Спочатку вона поступилася Анастасії Соболєвій у фіналі турніру ITF W15 в Туреччині, потім перемогла в Анталії Дар'ю Лопатецьку, а минулого тижня програла Марті Костюк на старті кваліфікації турніру WTA1000 у Римі.

Фото: btu.org.