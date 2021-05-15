НБА: «Вашингтон» Леня переміг "Клівленд", "Оклахома" Михайлюка програла «Юті»

У північноамериканській Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися чергові поєдинки регулярного чемпіонату.

«Вашингтон» українського центрового Олексія Леня здобув перемогу над «Клівлендом» (120:105), а «Оклахома», за яку виступає український захисник Святослав Михайлюк, продовжила серію поразок до 9-ти матчів, поступившись вдома лідеру Західної конференції «Юті» (93:109), передає Укрінформ.

Лень за 11 хвилин на паркеті набрав 4 очки і зробив 5 підбирань.

Михайлюк за 26 хвилин ігрового часу набрав 19 очок, зробив 1 підбирання та 2 результативні передачі.

Результати поєдинків ігрового дня:

«Вашингтон Візардс» - «Клівленд Кавальєрс» - 120:105 (31:33, 27:23, 33:20, 29:29)

«Детройт Пістонс» - «Денвер Наггетс» - 91:104 (25:29, 28:28, 21:30 17:17)

«Оклахома-Сіті Тандер» - «Юта Джаз» - 93:109 (20:30, 27:31, 19:31, 27:17)

«Філадельфія Сіксерс» - Орландо Меджик» - 122:97 (27:24, 39:19, 30:26, 26:28)

«Даллас Маверікс» - «Торонто Репторс» - 114:110 (31:26, 35:26, 26:31, 22:27)

«Мемфіс Гріззліс» - «Сакраменто Кінгз» - 107:106 (29:25, 24:32, 26:19, 28:30)

«Х'юстон Рокетс» - «Лос-Анджелес Кліпперс» - 122:115 (30:33, 43:36, 32:24, 17:22)

«Голден Стейт Ворріорс» - «Нью-Орлеан Пеліканс» - 125:122 (41:32, 34:25, 24:33, 26:32).

На фото: Святослав Михайлюк в матчі проти «Юти» (nba.com/thunder).