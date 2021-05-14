Плей-офф Суперліги: «Київ-Баскет» вдруге обіграв «Черкаських Мавп»
Укрінформ
Кияни повели в серії 2:0.
Триває стадія плей-офф української баскетбольної Суперліги. В другому матчі чвертьфінальної серії «Київ-Баскет» переміг на своєму майданчику «Черкаських Мавп» 76:69, повідомляє Укрінформ.
Найрезультативніший гравець матчу: Володимир Конєв («Черкаські Мавпи») – 17. «Київ-Баскет» веде в серії 2:0. Матчі №3 зіграють 18 травня у Черкасах.
Як повідомляв Укрінформ, у перших матчах чвертьфінальної серії «Запоріжжя» перемогло на своєму майданчику «Тернопіль» 83:69, а «Прометей» (Кам’янське) обіграв вдома «Хімік» (Южне) 82:69.