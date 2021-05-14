Прогноз Олександра Шовковського на фінал Кубка Англії

Перший Кубок Англії для «Лестера» чи перший трофей Томаса Тухеля з «Челсі»?

Цієї суботи буде розіграно Кубок Англії. За трофей поборються «Челсі» на «Лестер», офіційним беттінг-партнером якого є Parimatch. Як пройде ця гра аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Челсі» - «Лестер»: команди заб’ють менше 2.5 голів. Коефіцієнт 1.7

Чергова спроба «Лестера» вперше в історії клубу виграти Кубок Англії. Зробити це буде непросто – Томасу Тухелю дуже хочеться чимшвидше виграти свій перший трофей з «Челсі».

Лондонці 8-разові володарі Кубку Англії. Більше перемог в цьому турнірі лише у МЮ (12) і «Арсеналу» (14). Востаннє «Сині» вигравали трофей в 2018 році. У минулому сезоні «Челсі» також грав у фіналі, але програв «Арсеналу» (1:2).

«Челсі» виграв в основний час усі 5 матчів нинішнього розіграшу Кубка Англії. На шляху до фіналу лондонцям протистояли лише два представники АПЛ –«Шеффілд Юнайтед» (2:0) і «Ман Сіті» (1:0). Варто відзначити, що цього сезону в Кубку Англії «Сині» пропустили лише один гол. У 11 попередніх матчах Кубка Англії «Челсі» здобув 10 перемог в основний час.

Перед фіналом «Челсі» несподівано програв на своєму полі «Арсеналу» (0:1) і перервав 5-матчеву серію без поразок в АПЛ. Команда Тухеля втратила 3-ю позицію, але залишилась в топ-4. «Челсі» випереджає найближчого конкурента – «Вест Гем» на 6 очок і навряд чи втратить путівку в ЛЧ.

«Лестер» ще жодного разу не вигравав Кубок Англії, хоч чотири рази пробивався у фінал. Щоправда, було це давно, востаннє в 1969 році. За останні 10 сезонів «Лестер» тричі доходив максимум до чвертьфіналу в цьому турнірі і кожного разу «Лиси» поступалися «Челсі» (2 поразки в основний час і одна в овертаймі). Остання поразка сталася у чвертьфіналі минулого сезону (0:1).

Команді Брендана Роджерса вистачило 90 хвилин аби виграти у всіх 5 поєдинках Кубку Англії цього сезону. На своєму шляху «Лестер» пройшов відразу трьох представників АПЛ: «Брайтон» (1:0), МЮ (3:1) і «Саутгемптон» (1:0).

До матчу на «Вемблі» команда Роджерса підходить у відмінному настрої. В останньому турі АПЛ «Лестер» обіграв на виїзді МЮ (2:1), зміцнив свої позиції у топ-4 і допоміг «Ман Сіті» достроково виграти чемпіонат.

Прогноз

На оновленому «Вемблі» команди забивали менше 2.5 голів у 7 з 14 фіналах Кубка Англії. Статус поєдинку вимагає від суперників грати в раціональний футбол, а обидва фіналісти (насамперед, «Челсі») вміють захищатися і руйнувати гру опонента.

В 7 з 8 останніх особистих зустрічах в усіх турнірах команди забивали не більше 2 голів. Низовими виходили і два останні побачення «Челсі» та «Лестера» в Кубку Англії: 1:1 (в основний час) і 1:0 на користь «Челсі».

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