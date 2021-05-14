22-23 травня пройде традиційний гімнастичний турнір Стелли Захарової

Традиційний, 19-й за ліком міжнародний турнір зі спортивної гімнастики Ukraine International Cup відбудеться 22-23 травня у Києві.

Незмінним організатором цих змагань є олімпійська чемпіонка Стелла Захарова, передає Укрінформ.

"Дуже приємно й відповідально, що про наш турнірі знає весь світ, що він популярний. Це величезний плюс для України, коли навіть в такий непростий час

у нас проходять настільки значущі та красиві спортивні заходи. До нас їдуть найкращі спортивні гімнасти. Кращі з кращих, ті, хто буде вже влітку виступати на Олімпійських іграх. А ви зможете побачити їх виступи наживо прямо у Києві. Разом із командами до Києва їдуть президенти національних федерацій спортивної гімнастики та тренери. Запрошую усіх вас, друзі, на Ukraine International Cup, який пройде у київському Палаці спорту 22-23 травня. Беріть своїх дітей, онуків, друзів - і отримаєте море задоволення від яскравого спортивного свята", - сказала Стелла Захарова.

Очікується, що на змагання у столиці України виступлять гімнасти з 19-ти країн.

Як повідомлялося, Ukraine International Cup - професіональні змагання зі спортивної гімнастики міжнародного рівня. Перший турнір відбувся 2002 році під назвою "Кубок Стели Захарової". 2007 року він проводився під егідою ООН. 2019-го Ukraine International Cup зібрав представників 19-ти країн, серед яких були чемпіони світу, Європи та Олімпійських ігор. За 18 років існування змагання відвідали 240 іноземних делегацій.

Фото: facebook.com/stella.zakharova.