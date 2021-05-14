Суперкубок України-2021 розіграють «Динамо» та «Шахтар»

У матчі за Суперкубок України 2021 року зустрінуться футболісти київського «Динамо» та донецького «Шахтаря».

Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає Укрінформ.

"Згідно із пунктом 2 статті 1 Положення про Суперкубок України Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед клубів УПЛ сезону-2020/2021, Суперкубок України розігрується між чемпіоном та володарем Кубка. Якщо чемпіоном України та володарем Кубка стає та ж сама команда, тоді Суперкубок розігрується між чемпіоном та командою, яка посіла друге місце в чемпіонаті", - зазначається у повідомленні.

Таким чином, чемпіон та володар Кубка України київське «Динамо», зіграє проти срібного призера УПЛ донецького «Шахтаря».

Дата проведення матчу за Суперкубок України-2021 визначиться пізніше.

Фото: uaf.ua.