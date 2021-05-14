«Динамо» і «Шахтар»: суперництво, від якого виграє український футбол

Це засвідчили тридцять чемпіонатів України

Минулої неділі відбулися завершальні матчі тридцятого національного чемпіонату з футболу. Втім, його переможець виявився достроково, ще за три тури до фінішу. Київські динамівці виграли чемпіонат переконливо, за всіма головними показниками. У них найбільше перемог (20), найменше поразок (1), найбільше забитих м’ячів (59) і найменше пропущених (15). Відрив від найближчого переслідувача донецького «Шахтаря» склав одинадцять очок. До речі, єдиної поразки в чемпіонаті кияни зазнали саме від гірників, зате в другому поєдинку їх обіграли.

Навряд чи хто з українських уболівальників сумнівався в тому, що і в тридцятій першості України боротьба за золоті медалі точитиметься між двома лідерами нашого футболу – «Динамо» і «Шахтарем». Всім іншим учасникам турніру залишалося змагатися за всі інші місця в таблиці. І не тільки в цьому чемпіонаті, а й у більшості попередніх. Щоб зайвий раз переконатися в цьому, достатньо перегорнути їхні сторінки.

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Дев’яності роки пройшли під знаком динамівських тріумфів. В усіх першостях, крім першої. Її підсумок став сенсацією. Тоді, у 1992 році, на старт першого чемпіонату України у вищій лізі вийшло двадцять команд. Їх розподілили на дві групи, переможці яких мали розіграти між собою звання чемпіона. Групу А виграла сімферопольська «Таврія» (друге місце зайняв донецький «Шахтар»). У групі Б впевнено, з розривом у сім очок від «Дніпра», що посів друге місце, перемогло «Динамо». Воно вважалося явним фаворитом фіналу, адже практично зберегло у своєму складі більшість футболістів, які за два роки до цього виграли чемпіонат СРСР, а гравці «Таврії» навіть не виступали тоді у вищій лізі союзної першості. Фінал, як і очікувалося, пройшов за переваги киян. Сімферопольці побудували свою гру на контратаках, і одна з них на 75-ій хвилині завершилася взяттям динамівських воріт Сергієм Шевченком. Цей єдиний у матчі гол приніс «Таврії» звання першого чемпіона незалежної України.

Зате дев’ять наступних чемпіонатів переконливо виграло «Динамо». Незважаючи на часту зміну головних тренерів (Анатолій Пузач – Михайло Фоменко – Йожеф Сабо – Валерій Лобановський) і значне оновлення складу, команда зуміла зберегти свій фірмовий почерк, характер і стиль, основою яких була надійна фізична підготовка гравців, їхня мобільність і універсальність, тактична і технічна виучка, націленість на перемоги. Найбільш яскраво все це проявилося, коли на початку 1997 року на пост головного тренера повернувся Валерій Лобановський, з іменем були пов’язані найгучніші перемоги «Динамо» у сімдесяті-вісімдесяті роки.

Валерій Лобановський. Повернення

Наприкінці дев’яностих він вивів динамівську команду на новий рівень, про неї знову заговорили в Європі, у 1999-му вона вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів, динамівців запрошували у найпрестижніші клуби континенту (Андрія Шевченка до «Мілана», Олега Лужного до лондонського «Арсенала», Сергія Реброва до «Тоттенгема»).

Андрій Шевченко - автор трьох голів на Камп ноу

Хто тоді міг протистояти киянам на внутрішній арені змагань? «Таврії» вистачило тільки на один сезон. Двічі срібним і двічі бронзовим призером ставав у дев’яності роки «Чорноморець». Один раз срібні й чотири рази бронзові медалі вигравав «Дніпро». На третю сходинку піднімалися «Кривбас» (двічі), «Карпати» і «Ворскла». Але вже тоді серед конкурентів «Динамо» виокремився «Шахтар». Перше срібло донеччани виграли в 1994 році, а, починаючи з 1997-го, удостоювалися його п’ять сезонів підряд. Суперництво обох команд тривало і в Кубку України: динамівці в ті роки вигравали цей трофей п’ять разів, а гірники тричі. «Шахтар» теж мав свій почерк і стиль (приміром,з радянських років він заслужено вважався непоступливою кубковою командою). Цілий ряд його гравців були запрошені в зарубіжні клуби, де достойно представляли український футбол. Досить лише назвати Андрія Канчельскіса, який впродовж п’яти років був одним з провідних гравців європейського гранда «Манчестер Юнайтед», або Сергія Щербакова, який після «Шахтаря» успішно виступав за португальський «Спортинг».

У перші десять років нового століття «Динамо» і «Шахтар» «зіграли внічию»: кожна з команд п’ять разів ставала чемпіоном України. Цікаво, що й у кубковому протистоянні зафіксована нічия: кияни і донеччани по чотири рази вигравали цей трофей. Перше звання чемпіона «Шахтар» здобув у 2002 році під керівництвом італійського тренера Невіо Скала, який змінив на цьому посту Віктора Прокопенка. Правда, італієць пробув у Донецьку недовго, лише дев’ять місяців. Йому не вдалося успіх в українському чемпіонаті й Кубку підкріпити перемогами у євротурнірах: «Шахтар» вибув з Ліги чемпіонів і Кубку УЄФА ще на ранній стадії цих змагань у сезоні 2002-2003. Недовго керував командою і німецький тренер Бернд Шустер. І тільки румунський футбольний фахівець Мірча Луческу, очоливши «Шахтар» у 2004-ому, протримався на цьому гарячому посту аж дванадцять років.

М.Луческу - очільник Шахтаря

Натомість у київському «Динамо» продовжували робити ставку на українських тренерів, зокрема, на вихованців київського клубу. Прагнення було зрозумілим і, мабуть, у ті роки виправданим: зберегти і по можливості розвинути кращі динамівські традиції. Досягати цього з кожним роком, особливо ж з приходом у «Динамо» зарубіжних футболістів, ставало все важче. Звідси й нерівний виступ команди в українських і європейських змаганнях, і часта зміна головних тренерів (учень Валерія Лобановського Олексій Михайличенко поступися на цьому посту Йожефу Сабо, того змінив Леонід Буряк, потім командою нетривалий час керували Анатолій Дем’яненко і Олег Лужний). Починаючи з 2007-го, п’ять років «Динамо» очолювали московські тренери Юрій Сьомін та Валерій Газзаєв, але після цього керівництво клубу знову повернулося до випускників динамівської школи.

Динамо - Шахтар. КУбок УЄФА 2009 р.

І був один сезон, коли суперництво «Динамо» і «Шахтаря» перенеслося на європейську арену. Йдеться про сезон 2008-2009 років. Здолавши у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів московський «Спартак» (в обох матчах з однаковим рахунком 4:1), київські динамівці в груповому турнірі, де, крім них, виступали лондонський «Арсенал», «Порту» і «Фенербахче», випередили турецьку команду і з третього місця перейшли в Кубок УЄФА, в якому дійшли до півфіналу (попутно були обіграні іспанська «Валенсія», паризький ПСЖ і харківський «Металіст»).

Момент півфіналу ЛЧ: Динамо - Баварія

У свою чергу донецький «Шахтар» теж зайняв у своїй групі Ліги чемпіонів, де його суперниками були іспанська «Барселона», швейцарський «Базель» і португальський «Спортінг», третє місце і, отримавши право грати в Кубку УЄФА, на шляху до півфіналу перемогли англійський «Тоттенгем», московський ЦСКА і французький «Олімпік». Жереб звів у півфіналі «Динамо» з «Шахтарем». Нічия в Києві (1:1) і перемога в Донецьку (2:1) вивела у фінал донеччан, які у вирішальній грі здолали німецький «Вердер» (2:1) і виграли другий за престижністю європейський трофей – Кубок УЄФА (після того сезону він став іменуватися Кубком Ліги Європи).

Шахтар - переможець Кубка УЄФА

Суперництво двох лідерів нашого футболу було в епіцентрі футбольних перипетій в Україні й впродовж останніх десяти років. Правда, цього разу вперед вирвався «Шахтар», який у 2011 – 2020 роки переміг у восьми чемпіонатах і в семи розіграшах Кубка України. Відповідно «Динамо» двічі перемагало в чемпіонаті (в 2015 і 2016 роках, коли командою керував Сергій Ребров) і тричі в Кубку України. Певну конкуренцію обом фаворитам намагалися скласти харківський «Металіст», луганська «Зоря» і «Дніпро». Найбільш тривалою в часі була гонка за лідерами харків’ян, але найбільшим їхнім досягненням у ній стали срібні медалі 2013 року.

І от завершення тридцятого чемпіонату. І знову на чолі підсумкової таблиці динамівці і гірники. Цього разу впевнено, без жодних застережень перемогли кияни. Їх привів до перемоги тренер, з іменем якого пов’язана найтриваліша і найгучніша серія тріумфів донецького Шахтаря». Сімдесятип’ятирічний Мірча Луческу вдев’яте у своїй кар’єрі виграв чемпіонат України. Тепер уже з головним конкурентом «Шахтаря» київським «Динамо».

Мірча Луческу на чолі Динамо

Це шістнадцята перемога «Динамо» в чемпіонатах України (у донеччан таких титулів тринадцять). 13 травня в Тернополі в додатковий час кияни перемогли у фіналі Кубка України луганську «Зорю» -- 1:0. Це була тринадцята кубкова перемога динамівців, за цим показником вони зрівнялися з «Шахтарем». І в змаганнях за Суперкубок України (вони започатковані у 2004 році) суперечку вели тільки ці дві команди – тут рахунок 9:8 на користь «Динамо».

Фінал Динамо - Зоря. Вітання приймає Віктор Циганков

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Не без почуття жалю доводиться констатувати, що на головні трофеї в українському футболі впродовж майже трьох десятиліть претендують лише два клуби, що інші учасники вітчизняних турнірів поки що не складають їм гідної конкуренції і «спалахують» тільки вряди-годи. Звісно, цьому є багато причин і, насамперед, фінансова. Адже досить було істотно поліпшити фінансове, а відтак і кадрове забезпечення «Металіста», як харківська команда заявила про себе на повен голос і в українських турнірах, і на європейській арені.

Але поки що в нашому футболі ось уже три десятиліття, стабільно й високо тримають планку тільки «Динамо» і «Шахтар». Повторюємо: жаль, що інші наші клуби не виходять на їхній рівень. Але те, що так заповзятливо й безкомпромісно конкурують між собою ці дві команди, не може не стимулювати загальний розвиток українського футболу. І свідченням цього є зростання його авторитету на європейській футбольній арені. Ті ж «Динамо» і «Шахтар» дійшли цього року до однієї восьмої фіналу Ліги Європи, а рік тому донеччани зіграли у півфіналі цього турніру. Збірна України, основу якої складають гравці обох наших лідерів, загалом успішно виступає в турнірі Ліги націй, а головне – здобула путівки на фінальний етап змагань чемпіонату Європи, перемігши в групі, де грав діючий чемпіон континенту Португалія.

Динамо - чемпіон

…Одним з перших привітав київське «Динамо» з перемогою в чемпіонаті України президент «Шахтаря» Рінат Ахметов. Назвавши її заслуженою і сказавши про киян «Молодці!», він додав, що бажає, аби в наступному сезоні його підопічні повернули собі втрачений титул. У свою чергу президент «Динамо» Ігор Суркіс в одному з недавніх інтерв’ю зауважив: слід, мовляв, звикати до того, що кияни повернулися, що знову стали першими. Отже, заяви зроблено, суперництво триває. І продовження його чекати недовго – лише кілька місяців.

Михайло Сорока