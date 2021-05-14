«Динамо» і «Шахтар»: суперництво, від якого виграє український футбол
Минулої неділі відбулися завершальні матчі тридцятого національного чемпіонату з футболу. Втім, його переможець виявився достроково, ще за три тури до фінішу. Київські динамівці виграли чемпіонат переконливо, за всіма головними показниками. У них найбільше перемог (20), найменше поразок (1), найбільше забитих м’ячів (59) і найменше пропущених (15). Відрив від найближчого переслідувача донецького «Шахтаря» склав одинадцять очок. До речі, єдиної поразки в чемпіонаті кияни зазнали саме від гірників, зате в другому поєдинку їх обіграли.
Навряд чи хто з українських уболівальників сумнівався в тому, що і в тридцятій першості України боротьба за золоті медалі точитиметься між двома лідерами нашого футболу – «Динамо» і «Шахтарем». Всім іншим учасникам турніру залишалося змагатися за всі інші місця в таблиці. І не тільки в цьому чемпіонаті, а й у більшості попередніх. Щоб зайвий раз переконатися в цьому, достатньо перегорнути їхні сторінки.
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Дев’яності роки пройшли під знаком динамівських тріумфів. В усіх першостях, крім першої. Її підсумок став сенсацією. Тоді, у 1992 році, на старт першого чемпіонату України у вищій лізі вийшло двадцять команд. Їх розподілили на дві групи, переможці яких мали розіграти між собою звання чемпіона. Групу А виграла сімферопольська «Таврія» (друге місце зайняв донецький «Шахтар»). У групі Б впевнено, з розривом у сім очок від «Дніпра», що посів друге місце, перемогло «Динамо». Воно вважалося явним фаворитом фіналу, адже практично зберегло у своєму складі більшість футболістів, які за два роки до цього виграли чемпіонат СРСР, а гравці «Таврії» навіть не виступали тоді у вищій лізі союзної першості. Фінал, як і очікувалося, пройшов за переваги киян. Сімферопольці побудували свою гру на контратаках, і одна з них на 75-ій хвилині завершилася взяттям динамівських воріт Сергієм Шевченком. Цей єдиний у матчі гол приніс «Таврії» звання першого чемпіона незалежної України.
Зате дев’ять наступних чемпіонатів переконливо виграло «Динамо». Незважаючи на часту зміну головних тренерів (Анатолій Пузач – Михайло Фоменко – Йожеф Сабо – Валерій Лобановський) і значне оновлення складу, команда зуміла зберегти свій фірмовий почерк, характер і стиль, основою яких була надійна фізична підготовка гравців, їхня мобільність і універсальність, тактична і технічна виучка, націленість на перемоги. Найбільш яскраво все це проявилося, коли на початку 1997 року на пост головного тренера повернувся Валерій Лобановський, з іменем були пов’язані найгучніші перемоги «Динамо» у сімдесяті-вісімдесяті роки.
Наприкінці дев’яностих він вивів динамівську команду на новий рівень, про неї знову заговорили в Європі, у 1999-му вона вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів, динамівців запрошували у найпрестижніші клуби континенту (Андрія Шевченка до «Мілана», Олега Лужного до лондонського «Арсенала», Сергія Реброва до «Тоттенгема»).
Хто тоді міг протистояти киянам на внутрішній арені змагань? «Таврії» вистачило тільки на один сезон. Двічі срібним і двічі бронзовим призером ставав у дев’яності роки «Чорноморець». Один раз срібні й чотири рази бронзові медалі вигравав «Дніпро». На третю сходинку піднімалися «Кривбас» (двічі), «Карпати» і «Ворскла». Але вже тоді серед конкурентів «Динамо» виокремився «Шахтар». Перше срібло донеччани виграли в 1994 році, а, починаючи з 1997-го, удостоювалися його п’ять сезонів підряд. Суперництво обох команд тривало і в Кубку України: динамівці в ті роки вигравали цей трофей п’ять разів, а гірники тричі. «Шахтар» теж мав свій почерк і стиль (приміром,з радянських років він заслужено вважався непоступливою кубковою командою). Цілий ряд його гравців були запрошені в зарубіжні клуби, де достойно представляли український футбол. Досить лише назвати Андрія Канчельскіса, який впродовж п’яти років був одним з провідних гравців європейського гранда «Манчестер Юнайтед», або Сергія Щербакова, який після «Шахтаря» успішно виступав за португальський «Спортинг».
У перші десять років нового століття «Динамо» і «Шахтар» «зіграли внічию»: кожна з команд п’ять разів ставала чемпіоном України. Цікаво, що й у кубковому протистоянні зафіксована нічия: кияни і донеччани по чотири рази вигравали цей трофей. Перше звання чемпіона «Шахтар» здобув у 2002 році під керівництвом італійського тренера Невіо Скала, який змінив на цьому посту Віктора Прокопенка. Правда, італієць пробув у Донецьку недовго, лише дев’ять місяців. Йому не вдалося успіх в українському чемпіонаті й Кубку підкріпити перемогами у євротурнірах: «Шахтар» вибув з Ліги чемпіонів і Кубку УЄФА ще на ранній стадії цих змагань у сезоні 2002-2003. Недовго керував командою і німецький тренер Бернд Шустер. І тільки румунський футбольний фахівець Мірча Луческу, очоливши «Шахтар» у 2004-ому, протримався на цьому гарячому посту аж дванадцять років.
Натомість у київському «Динамо» продовжували робити ставку на українських тренерів, зокрема, на вихованців київського клубу. Прагнення було зрозумілим і, мабуть, у ті роки виправданим: зберегти і по можливості розвинути кращі динамівські традиції. Досягати цього з кожним роком, особливо ж з приходом у «Динамо» зарубіжних футболістів, ставало все важче. Звідси й нерівний виступ команди в українських і європейських змаганнях, і часта зміна головних тренерів (учень Валерія Лобановського Олексій Михайличенко поступися на цьому посту Йожефу Сабо, того змінив Леонід Буряк, потім командою нетривалий час керували Анатолій Дем’яненко і Олег Лужний). Починаючи з 2007-го, п’ять років «Динамо» очолювали московські тренери Юрій Сьомін та Валерій Газзаєв, але після цього керівництво клубу знову повернулося до випускників динамівської школи.
І був один сезон, коли суперництво «Динамо» і «Шахтаря» перенеслося на європейську арену. Йдеться про сезон 2008-2009 років. Здолавши у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів московський «Спартак» (в обох матчах з однаковим рахунком 4:1), київські динамівці в груповому турнірі, де, крім них, виступали лондонський «Арсенал», «Порту» і «Фенербахче», випередили турецьку команду і з третього місця перейшли в Кубок УЄФА, в якому дійшли до півфіналу (попутно були обіграні іспанська «Валенсія», паризький ПСЖ і харківський «Металіст»).
У свою чергу донецький «Шахтар» теж зайняв у своїй групі Ліги чемпіонів, де його суперниками були іспанська «Барселона», швейцарський «Базель» і португальський «Спортінг», третє місце і, отримавши право грати в Кубку УЄФА, на шляху до півфіналу перемогли англійський «Тоттенгем», московський ЦСКА і французький «Олімпік». Жереб звів у півфіналі «Динамо» з «Шахтарем». Нічия в Києві (1:1) і перемога в Донецьку (2:1) вивела у фінал донеччан, які у вирішальній грі здолали німецький «Вердер» (2:1) і виграли другий за престижністю європейський трофей – Кубок УЄФА (після того сезону він став іменуватися Кубком Ліги Європи).
Суперництво двох лідерів нашого футболу було в епіцентрі футбольних перипетій в Україні й впродовж останніх десяти років. Правда, цього разу вперед вирвався «Шахтар», який у 2011 – 2020 роки переміг у восьми чемпіонатах і в семи розіграшах Кубка України. Відповідно «Динамо» двічі перемагало в чемпіонаті (в 2015 і 2016 роках, коли командою керував Сергій Ребров) і тричі в Кубку України. Певну конкуренцію обом фаворитам намагалися скласти харківський «Металіст», луганська «Зоря» і «Дніпро». Найбільш тривалою в часі була гонка за лідерами харків’ян, але найбільшим їхнім досягненням у ній стали срібні медалі 2013 року.
І от завершення тридцятого чемпіонату. І знову на чолі підсумкової таблиці динамівці і гірники. Цього разу впевнено, без жодних застережень перемогли кияни. Їх привів до перемоги тренер, з іменем якого пов’язана найтриваліша і найгучніша серія тріумфів донецького Шахтаря». Сімдесятип’ятирічний Мірча Луческу вдев’яте у своїй кар’єрі виграв чемпіонат України. Тепер уже з головним конкурентом «Шахтаря» київським «Динамо».
Це шістнадцята перемога «Динамо» в чемпіонатах України (у донеччан таких титулів тринадцять). 13 травня в Тернополі в додатковий час кияни перемогли у фіналі Кубка України луганську «Зорю» -- 1:0. Це була тринадцята кубкова перемога динамівців, за цим показником вони зрівнялися з «Шахтарем». І в змаганнях за Суперкубок України (вони започатковані у 2004 році) суперечку вели тільки ці дві команди – тут рахунок 9:8 на користь «Динамо».
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Не без почуття жалю доводиться констатувати, що на головні трофеї в українському футболі впродовж майже трьох десятиліть претендують лише два клуби, що інші учасники вітчизняних турнірів поки що не складають їм гідної конкуренції і «спалахують» тільки вряди-годи. Звісно, цьому є багато причин і, насамперед, фінансова. Адже досить було істотно поліпшити фінансове, а відтак і кадрове забезпечення «Металіста», як харківська команда заявила про себе на повен голос і в українських турнірах, і на європейській арені.
Але поки що в нашому футболі ось уже три десятиліття, стабільно й високо тримають планку тільки «Динамо» і «Шахтар». Повторюємо: жаль, що інші наші клуби не виходять на їхній рівень. Але те, що так заповзятливо й безкомпромісно конкурують між собою ці дві команди, не може не стимулювати загальний розвиток українського футболу. І свідченням цього є зростання його авторитету на європейській футбольній арені. Ті ж «Динамо» і «Шахтар» дійшли цього року до однієї восьмої фіналу Ліги Європи, а рік тому донеччани зіграли у півфіналі цього турніру. Збірна України, основу якої складають гравці обох наших лідерів, загалом успішно виступає в турнірі Ліги націй, а головне – здобула путівки на фінальний етап змагань чемпіонату Європи, перемігши в групі, де грав діючий чемпіон континенту Португалія.
…Одним з перших привітав київське «Динамо» з перемогою в чемпіонаті України президент «Шахтаря» Рінат Ахметов. Назвавши її заслуженою і сказавши про киян «Молодці!», він додав, що бажає, аби в наступному сезоні його підопічні повернули собі втрачений титул. У свою чергу президент «Динамо» Ігор Суркіс в одному з недавніх інтерв’ю зауважив: слід, мовляв, звикати до того, що кияни повернулися, що знову стали першими. Отже, заяви зроблено, суперництво триває. І продовження його чекати недовго – лише кілька місяців.
Михайло Сорока* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства