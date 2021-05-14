Гравці «Динамо» почали відчувати, як це вигравати трофеї – Луческу

Найважчий момент фіналу з «Зорею» - травма Миколенка.

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу прокоментував перемогу команди у фіналі Кубка України над «Зорею» (1:0), передає Укрінформ.

«Цей трофей дуже важливий для нас, це була можливість повести футболістам, чого вони досягли за рік. Реакція гравців була дуже хороша, вони хотіли виграти цей трофей, хотіли підтвердити, що це був хороший сезон. Була складна гра, перший тайм був рівний, але в другому і екстра-таймах все проходило під нашим контролем.

Найважчий момент був тоді, коли зламався Миколенко. Боявся, що щось порушиться в нашій ігровій схемі. На щастя, Караваєв зіграв дуже добре в своїй зоні і здорово замінив Миколенка.

У цій грі робив ставку на тих футболістів, у яких був ігровий досвід протягом сезону. Тому я не міняв гравців, бо знав, що для них не проблема зіграти 120 хвилин. Я дуже задоволений, це був складний рік. Футболісти довели всім, що вони дуже сильні і почали відчувати, як це вигравати трофеї», - розповів Луческу.

Луческу став першим в історії, хто зумів виграти Кубок України у якості головного тренера «Динамо» і «Шахтаря».

Цього сезону під керівництвом Мірчі Луческу кияни виграли всі можливі трофеї на внутрішній арені: Суперкубок України, УПЛ і Кубок України.