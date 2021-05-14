Ла Ліга: «Реал Мадрид» трощить «Гранаду» й наближається до лідера
Укрінформ
«Матрасники» випереджають «вершкових» на два пункти.
«Реал Мадрид» в гостях розгромив «Гранаду» 4:1 в 36-му турі іспанської Прімери, повідомляє Укрінформ.
За «бланкос» відзначилися Модріч, Родріго, Одріосолла і Бензема. «Гранада» відповіла єдиним голом Моліни.
Після перемоги над «Гранадою» «Реал Мадрид» наблизився до «Атлетико» на відстань 2-х пунктів.
Нагадаємо, «Атлетико» очолює Прімеру - 80 очок після 36-ти зіграних матчів.
Фото: mundodeportivo