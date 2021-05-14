Ла Ліга: «Реал Мадрид» трощить «Гранаду» й наближається до лідера

Ла Ліга: «Реал Мадрид» трощить «Гранаду» й наближається до лідера

Укрінформ
«Матрасники» випереджають «вершкових» на два пункти.

«Реал Мадрид» в гостях розгромив «Гранаду» 4:1 в 36-му турі іспанської Прімери, повідомляє Укрінформ.

За «бланкос» відзначилися Модріч, Родріго, Одріосолла і Бензема. «Гранада» відповіла єдиним голом Моліни.

Після перемоги над «Гранадою» «Реал Мадрид» наблизився до «Атлетико» на відстань 2-х пунктів.

Читайте також: «Боруссія» (Дортмунд) виграла Кубок Німеччини

Нагадаємо, «Атлетико» очолює Прімеру - 80 очок після 36-ти зіграних матчів.

Фото: mundodeportivo 

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-