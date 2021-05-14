АПЛ: «Ліверпуль» перемагає «МЮ» і зберігає шанси увійти в топ-4

До 4-го місця чотири пункти і гра в запасі.

«Ліверпуль» на чужому полі обіграв «МЮ» 4:2 в 34-му турі англійської прем'єр-ліги, повідомляє Укрінформ. За «мерсисайдців» відзначилися Жота, Салах і Фірміно двічі. «Червоні дияволи» відповіли голами Фернандеша й Решфорда. Після перемоги над «Манчестером» «Ліверпуль» скорочує відставання до 4-х пунктів від топ-4. Читайте також: «Динамо» - володар Кубка України Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 80 (35), 2.«МЮ» - 70 (36), 3.«Лестер» - 66 (36), 4.«Челсі» - 64 (36). Фото: theguardian.com