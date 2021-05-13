Луческу перший тренер, який виграв Кубок України з «Динамо» і «Шахтарем»

«Динамо» виграло 38-й трофей за часів незалежної України.

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу став першим в історії, хто зумів виграти Кубок України з «Шахтарем» і «Динамо», передає Укрінформ.

Під час своєї роботи в «Шахтарі» румунський тренер вигравав Кубок України шість разів.

Раніше Мірча Луческу став першим в історії, хто вигравав чемпіонат України з «Динамо» і «Шахтарем». Кияни достроково стали чемпіонами за підсумками сезону 2020/21.

Крім цього, «Динамо» виграло 38-й трофей за часів незалежної України.

Як повідомляв Укрінформ, у фіналі Кубка України «Динамо» мінімально обіграло «Зорю» - 1:0. Єдиний м'яч в овертаймі забив Віктор Циганков.