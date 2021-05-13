Фінал Кубка України «Динамо» - «Зоря» - 0:0: розпочався другий тайм

«Динамо» 12 разів перемагало в Кубку України, а от «Зоря» ще жодного разу не виборювала цей трофей.

У Тернополі триває фінальний матч футбольного Кубка України. Трофей розігрують «Динамо» (Київ) і «Зоря» (Луганськ). Рахунок після першого тайму 0:0, розпочався другий тайм, передає Укрінформ.

Перший тайм завершився без голів. Команди обмінялися шансами (Бесєдін і Фаворов). Також у «Динамо» через травму руки поле залишив Миколенко. Його замінив Караваєв.

Раніше стали відомі стартові склади команд.

«Динамо»: Бойко – Кендзьора, Попов, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Родрігеш, Буяльський – Бесєдін

«Зоря»: Василь – Фаворов, Іванисеня, Вернидуб, Жуніньйо – Юрченко, Назарина, Кочергін, Кабаєв, Хомченовський – Громов.

Як повідомляв Укрінформ, «Динамо» 12 разів перемагав в Кубку України, а от «Зоря» ще жодного разу не виборювала цей трофей. Кияни стали чемпіонами України і у разі перемоги в Кубку команда Мірчі Луческу зробить «золотий дубль».