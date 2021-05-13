Сьогодні День пам'ять Валерія Лобановського

13 травня виповнилося 19 років із дня смерті видатного українського футболіста і тренера Валерія Васильовича.

Уранці на Байковому кладовищі у Києві збираються разом його родичі і друзі, футболісти «Динамо» різних поколінь, колеги та однодумці, учні, шанувальники таланту видатного Метра і уболівальники, повідомляє пресслужба ФК «Динамо».

Так само вшановують пам'ять Лобановського і біля колонади столичного стадіону «Динамо». Із самого ранку біля пам'ятника як завжди багато квітів. Приходять люди, які знали Метра особисто, і ті, хто захоплювався успіхами «Динамо» на трибунах стадіону або біля екранів телевізорів. Серед тих, хто, не змінюючи традиції, завжди цього дня покладає квіти до монументу, окрім рідних і близьких - його учні, а також ті, хто працював з ним пліч-о-пліч, бачив зсередини процес створення команди, яким захоплювалася вся країна.

«Спадщина Валерія Лобановського залишилося в історії. «Динамо» досягло великих висот завдяки вболівальникам, але без Валерія Васильовича, звичайно, нічого не було б. Він зробив величезний внесок у розвиток клубу. Спасибі всім, хто пам'ятає цей день. Будьте всі здорові», - сказав легендарний півзахисник київського «Динамо» 60-70-х років Володимир Мунтян.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.