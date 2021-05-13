Лискун з першого місця вийшла у фінал Євро у стрибках у воду з вишки
Укрінформ
19-річна українка Софія Лискун вийшла у фінал змагань у стрибках у воду з 10-метрової вишки на чемпіонаті Європи в Будапешті.
Результат українки - 297,25 бала, передає Укрінформ.
Софія упевнено випередила всіх своїх конкуренток. Досить сказати, що найближча переслідувачка Лисун - Селін ван Дуйн з Нідерландів мала лише 289,60 бала.
Як повідомляв Укрінформ, 11травня українці Ксенія Байло та Олексій Середа виграли золоту медаль ЧЄ зі стрибків у воду з 10-метрової вишки у змаганнях змішаних пар.
Фото: noc-ukr.org.