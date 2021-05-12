Багатскіс: Лень і Михайлюк будуть з нами у фінальній стадії Євробаскету

Чемпіонат Європи відбудеться у вересні 2022 року.

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс повідомив для Tribuna.com, що Олексій Лень і Святослав Михайлюк зіграють на Євробаскеті-2022, передає Укрінформ.

Лень і Михайлюк, які грають в НБА за Вашингтон і Оклахому відповідно, не грали у відбіркових матчах на континентальну першість.

«Якби я був баскетболістом, то дуже хотів би, щоб мене хтось тренував, готував, дбав про мене. І Лень списувався з директором збірної, говорив, що він хоче з нами попрацювати», - сказав Багатскіс

«Разом з тим, гравці НБА не мають права тренуватися контактно, якщо так можна висловитися. Їм не можна безпосередньо грати в баскетбол. Це все коштує грошей - це страховки, це побоювання отримати травму. Але ми знаємо точно, що коли буде фінальна стадія чемпіонату Європи або коли збірна України поїде на Кубок світу, Лень і Михайлюк будуть з нами. Вони вже багато разів дали зрозуміти, що Україна для них - це не просто слово, і горять бажанням грати за національну команду», - додав головний тренер збірної України з баскетболу.

Нагадаємо, чемпіонат Європи з баскетболу відбудеться 1-18 вересня 2022 року. Україна потрапила в групу C, де зіграє з Грецією, Хорватією, Великобританією, Італією і Естонією.

Фото: fbu.ua