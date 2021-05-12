Остап Маркевич подовжив контракт з ФК «Маріуполь»

Головний тренер футбольної команди української Прем'єр-ліги «Маріуполь» Остап Маркевич підписав з клубом новий контракт на один рік.

Разом з Маркевичем у клубі залишається й увесь тренерський штаб - Олександр Іванов, Сергій Атласюк, Ігор Шуховцев, Сергій Янковий та Ілля Кононов, повідомляє пресцентр ФК «Маріуполь». Остап Маркевич очолив «Маріуполь» у серпні минулого року. Команда закінчила сезон на 11-у місці в турнірній таблиці УПЛ. Читайте також: Остап Маркевич – головний тренер «Маріуполя» Раніше 43-річний Маркевич тренував команди «Агробізнес» (Волочиськ) та «Чорноморець» (Одеса). Фото: fcmariupol.com.