Ібрагімович більше не зіграє нинішнього сезону

Шведський футбольний форвард італійського "Мілана" Златан Ібрагімович не допоможе команді в останніх матчах нинішнього сезону через травму коліна.

39-річний гравець травмував коліно у поєдинку з "Ювентусом" (3:0) минулої неділі. Точні терміни його відновлення невідомі, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Нинішнього сезону Ібрагімович забив 17 м'ячів і зробив три результативні передачі у 27-ми матчах за "Мілан". Гравець продовжив контракт з клубом до 2022 року.

"Мілан" поки йде на четвертому місці у турнірній таблиці Серії А.

Фото: gazzetta.it.