НБА: Михайлюк набрав 14 очок в матчі проти «Сакраменто»
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Укрінформ
Команда українського баскетболіста зазнала вже 49-ї поразки в сезоні.
Триває регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації. Український захисник «Оклахома-Сіті Тандер» Святослав Михайлюк набрав 14 очок в програному матчі проти «Сакраменто Кінгз» 106:122, передає Укрінформ.
Українець провів на майданчику трохи більше 23 хвилин. В активі Михайлюка 14 очок, 3 підбирання, 3 результативні передачі.
«Тандер» посідають 14-е місце турнірної таблиці Західної конференції НБА.
Фото: Getty Images