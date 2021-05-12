НБА: Михайлюк набрав 14 очок в матчі проти «Сакраменто»

НБА: Михайлюк набрав 14 очок в матчі проти «Сакраменто»

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Укрінформ
Команда українського баскетболіста зазнала вже 49-ї поразки в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації. Український захисник «Оклахома-Сіті Тандер» Святослав Михайлюк набрав 14 очок в програному матчі проти «Сакраменто Кінгз» 106:122, передає Укрінформ.

Українець провів на майданчику трохи більше 23 хвилин. В активі Михайлюка 14 очок, 3 підбирання, 3 результативні передачі.

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«Тандер» посідають 14-е місце турнірної таблиці Західної конференції НБА.

Фото: Getty Images

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