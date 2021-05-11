Де Дзербі вже підписав контракт із «Шахтарем» - ЗМІ

41-річний італієць Роберто Де Дзербі, який працював з командою Серії А «Сассуоло», стане новим головним тренером футболістів донецького «Шахтаря».

Про це повідомляє видання Sassuolo News.

Як стверджує джерело, контракт Де Дзербі з українським клубом вже підписаний. Угода розрахована на два роки із можливістю пролонгації ще на рік. Італієць отримуватиме зарплату у розмірі двох мільйонів євро за сезон.

Де Дзербі продовжить керувати "Сассуоло" ще у трьох поєдинках Серії А, після чого приєднається до «Шахтаря».

Фото TUTTOmercatoWEB.com.