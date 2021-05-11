Топ-5 відкриттів сезону УПЛ

Українські таланти «Шахтаря», неймовірний сезон Забарного та бомбардир з Полтави.

Сезон-2020/21 завершився не лише заслуженою перемогою «Динамо» і тріумфальним поверненням в Україну Мірчи Луческу, він подарував нам кілька нових футбольних імен. Скажімо, Анатолій Трубін та Ілля Забарний цілком здатні дорости до зірок і лідерів збірної.

Ілля Забарний («Динамо»)

Одна з головних заслуг Мірчи Луческу цього сезону – відкриття 18-річного центрального захисника. Ще минулого літа у Забарного не було жодного матчу за першу команду «Динамо», а нині він основний захисник київського клубу і збірної, його трансферна ціна збільшилась у 20 разів (4 млн євро). Складові успіху Забарного – робота, скромність, перший пас, вміння «читати» гру і без фолу відбирати м’яч.

Анатолій Трубін («Шахтар»)

Ще один автор неймовірного сезону. 19-річний Трубін скористався нагодою і витиснув з основного складу «гірників» самого Андрія Пятова. Нині Трубін №1 в «Шахтарі» і №2 в збірній. Він увійшов в збірну відкриттів ЛЧ. Якщо Трубін матиме регулярну ігрову практику, то швидко стане одним з кращих голкіперів Європи.

Владислав Кулач («Ворскла»)

Кращий бомбардир сезону (15 голів) перервав десятилітню гегемонію форвардів «Динамо» і «Шахтаря». Прогрес 28-річного нападника просто дивовижний, раніше він не забивав за сезон більше 6 голів. Причина такого прогресу очевидна – Кулач нарешті знайшов «свою» команду і «свого» тренера. Лише Юрій Максимов зрозумів як ефективно використовувати якості Влада. Дуже шкода, що Кулачу не знайшли місця в збірній на Євро-2020.

Артем Бондаренко («Маріуполь»)

20-річний атакуючий півзахисник належить «Шахтарю» і провів відмінний сезон в оренді. Потенціал Артема вже оцінив Андрій Шевченко і запросив його в збірну на Євро-2020. Тепер все залежить від того, чи дасть Бондаренку шанс новий тренер «Шахтаря».

Маріо Чуже («Дніпро-1»)

З новачків-легіонерів хорватський нападник залишив найяскравіше враження. Взимку він перейшов в «Дніпро-1» в оренду і забив 7 голів в 12 матчах. 22-річний форвард ідеально вписується в модель Ігора Йовічевича і буде прикро, якщо дніпровський клуб поверне його загребському «Динамо». Чуже міг би зробити чудову кар’єру в УПЛ і за кілька сезонів переїхати в європейський топ-чемпіонат.

Фото: сайти "Динамо", "Шахтаря", "Дніпро-1", "Ворскли"