Футбольний форвард «Дніпра-1» Хобленко гратиме в оренді за «Стабек»

27-річний футбольний форвард клубу української Прем'єр-ліги «Дніпро-1» Олексій Хобленко продовжить кар'єру в норвезькому клубі «Стабек».

Гравець виступатиме в новій команді чотири місяці на правах оренди із правом викупу, повідомляє пресслужба «Дніпра-1».

Хобленко перейшов до дніпровського клубу в сезоні-2019/2020. За цей час у чемпіонаті та Кубку України він провів за команду 31 матч, забив 9 м'ячів і зробив 4 результативні передачі.

Додамо, що у Норвегії футбольний чемпіонат стартував минулими вихідними. Попередньої першості «Стабек» фінішував на 8-у місці.

Фото: scdnipro1.com.ua.