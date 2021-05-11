ФК «Зоря» подовжив контракти з Вернидубом і Гладким

Футбольний клуб української Прем'єр-ліги «Зоря» (Луганськ) продовжив співпрацю з двома гравцями.

Капітан команди 33-річний Віталій Вернидуб, який виступає на позиції центрального захисника, та 33-річний форвард Олександр Гладкий продовжили контракти на один рік, повідомляє пресслужба ФК «Зоря».

"І Віталій, і Олександр є лідерами нашої команди, і рішення про подовження контрактів було прийнято беззастережно, як клубом, так і гравцями", - зазначається у повідомленні.

Додамо, що «Зоря» виборола третє місце в чемпіонаті України. Луганчани також вийшлі у фінал кубка України, де 13 травня зіграють із київським «Динамо».

На фото: Віталій Вернидуб/zarya-lugansk.com.