Футбольний клуб «Львів» ще три роки тренуватиме Безсмертний

Відбулася зустріч між президентом футбольного клубу «Львів» Богданом Копитком та головним тренером команди Анатолієм Безсмертним. Сторони узгодили деталі нової угоди з наставником.

Контракт із Безсмертним продовжили на три роки, повідомляє інформаційна служба «Львова».

Варто нагадати, що саме з чинним головним тренером у сезоні, що минув, «синьо-золоті леви» мали найбільш вдалі результати. Команда вийшла з останньої сходинки та у підсумку посіла восьму позицію у турнірній таблиці чемпіонату України. «Городяни» завершували сезон з шестиматчевою безпрограшною домашньою серією (4 перемоги, 2 нічиї), а така звитяга, як у матчі з донецьким «Шахтарем» (3:2), безперечно, запам’ятається надовго.

Фото: pfclviv.com.