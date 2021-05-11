Футбольний клуб «Львів» ще три роки тренуватиме Безсмертний

Футбольний клуб «Львів» ще три роки тренуватиме Безсмертний

Укрінформ
Відбулася зустріч між президентом футбольного клубу «Львів» Богданом Копитком та головним тренером команди Анатолієм Безсмертним. Сторони узгодили деталі нової угоди з наставником.

Контракт із Безсмертним продовжили на три роки, повідомляє інформаційна служба «Львова». 

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Варто нагадати, що саме з чинним головним тренером у сезоні, що минув, «синьо-золоті леви» мали найбільш вдалі результати. Команда вийшла з останньої сходинки та у підсумку посіла восьму позицію у турнірній таблиці чемпіонату України. «Городяни» завершували сезон з шестиматчевою безпрограшною домашньою серією (4 перемоги, 2 нічиї), а така звитяга, як у матчі з донецьким «Шахтарем» (3:2), безперечно, запам’ятається надовго.

Фото: pfclviv.com.

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