Залишився місяць до старту чемпіонату Європи з футболу

До старту фінального турніру чемпіонату Європи-2020, який через пандемію коронавірусу перенесли на літо 2021 року, залишився рівно місяць.

Змагання 24-х найсильніших збірних нашого континенту розпочнуться 11 червня на римському стадіоні «Олімпіко», де зійдуться команди Туреччини та Італії, нагадує пресслужба УАФ.

Збірна України свій перший поєдинок на турнірі проведе 13 червня в Амстердамі, де на «Йохан Кройф Арені» зустрінеться з Нідерландами.

Другий матч групового раунду наша команда зіграє 17 червня в Бухаресті на стадіоні «Арена Націонале» з Північною Македонією, а третій 21 червня теж у столиці Румунії - з Австрією.

Фінал Євро-2020 відбудеться на лондонському стадіоні «Вемблі» 11 липня.

Варто нагадати, що команда Андрія Шевченка розпочне підготовку до турніру 15 травня у Харкові, а вже 23-го числа проведе перший із трьох контрольних матчів. На арені «Металіст» збірна України зіграє з Бахрейном.

Фото: uefa.com.