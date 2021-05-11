Залишився місяць до старту чемпіонату Європи з футболу
Змагання 24-х найсильніших збірних нашого континенту розпочнуться 11 червня на римському стадіоні «Олімпіко», де зійдуться команди Туреччини та Італії, нагадує пресслужба УАФ.
Збірна України свій перший поєдинок на турнірі проведе 13 червня в Амстердамі, де на «Йохан Кройф Арені» зустрінеться з Нідерландами.
Другий матч групового раунду наша команда зіграє 17 червня в Бухаресті на стадіоні «Арена Націонале» з Північною Македонією, а третій 21 червня теж у столиці Румунії - з Австрією.
Фінал Євро-2020 відбудеться на лондонському стадіоні «Вемблі» 11 липня.
Варто нагадати, що команда Андрія Шевченка розпочне підготовку до турніру 15 травня у Харкові, а вже 23-го числа проведе перший із трьох контрольних матчів. На арені «Металіст» збірна України зіграє з Бахрейном.
Фото: uefa.com.