14 травня зірки «Ювентуса» поспілкуються з українцями

Джанлуїджі Буффон, Адріан Рабйо, Аарон Ремзі та Алекс Сандро виступлять для українців на безкоштовній конференції PM GO:Goglobal.

14 травня подія збере світових лідерів у бізнесі, управлінні, спорті та благодійній діяльності.

Футбол — найкращий приклад того, як представники різних країн, культур та менталітетів можуть об’єднатися заради спільних цілей. Завдяки злагодженій роботі в команді та чітким особистим ролям одинадцять людей стають єдиним організмом на полі — і досягають неймовірних висот.

На PM GO:Goglobal про власні принципи, командну роботу та досягнення цілей розкажуть майстри світового футболу — зірки «Ювентуса»:

Джанлуїджі Буффон — воротар, чемпіон світу 2016 року, багаторазовий переможець Серії А та володар Кубка Італії;

Адріан Рабйо — півзахисник, переможець Серії А та французької Ліги 1, володар Кубка французької ліги, Кубка та Суперкубка Франції;

Аарон Ремзі — півзахисник, переможець Серії А, володар Кубка та Суперкубка Англії.

Алекс Сандро — захисник, переможець Серії А та португальської Прімейра-Ліги, володар Кубка Лібертадорес.

Крім того, футболісти поділяться власним досвідом про те, як переживати поразки та правильно робити висновки, зберігати мотивацію протягом кар’єри, а також — чого футбол може навчити бізнесменів.

На PM GO:Goglobal виступлять підприємці, топ-менеджери, спортсмени та діячі світового рівня. Серед інших спікерів — Пол Френсіс (Strava), Ширлі Лі та Шаолей Дуан (Amazon Web Services), Алекса Мейер (Google), Сваті Мохан (ex-Netflix), Єва Хілф (Polar Electro Oy) та багато інших.

Взяти участь в онлайн-конференції можна безкоштовно за умови попередньої реєстрації — http://bit.ly/PMGOREGISTERNOW. Початок — о 10:30 14 травня.