«Динамо» проявляє інтерес до захисника «Палмейраса» Ренана - ЗМІ

За молодого захисника доведеться викласти мінімум вісім мільйонів євро.

«Динамо» розглядає можливість придбання захисника «Палмейраса» Ренана, повідомляє видання UOL, передає Укрінформ.

За інформацією джерела, «біло-сині» зроблять пропозицію по трансферу молодого центрбека майбутнім літом.

18-річний центральний захисник отримує все більше ігрового часу в основній команді «Палмейраса». Тим самим він привернув увагу чемпіона України.

Повідомляється, що «Палмейрас» розраховує виручити за молодого таланта не менше 50-64 мільйонів реалів, що становить приблизно 8-10 мільйонів євро.

У поточному сезоні Ренан провів дев'ять матчів за першу команду «Палмейраса» і забив один гол. Контракт захисника з клубом розрахований до 31 грудня 2025 року.

«Динамо» стало чемпіоном України 2020/21. Для киян чемпіонство стало першим з 2016 року.

Нагадаємо, у четвер, 13 травня, команда Мірчі Луческу може оформити золотий дубль, якщо обіграє «Зорю» у фіналі Кубка України. Початок матчу - о 19:00.

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