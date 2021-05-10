«Динамо» проявляє інтерес до захисника «Палмейраса» Ренана - ЗМІ
«Динамо» розглядає можливість придбання захисника «Палмейраса» Ренана, повідомляє видання UOL, передає Укрінформ.
За інформацією джерела, «біло-сині» зроблять пропозицію по трансферу молодого центрбека майбутнім літом.
18-річний центральний захисник отримує все більше ігрового часу в основній команді «Палмейраса». Тим самим він привернув увагу чемпіона України.
Повідомляється, що «Палмейрас» розраховує виручити за молодого таланта не менше 50-64 мільйонів реалів, що становить приблизно 8-10 мільйонів євро.
У поточному сезоні Ренан провів дев'ять матчів за першу команду «Палмейраса» і забив один гол. Контракт захисника з клубом розрахований до 31 грудня 2025 року.
«Динамо» стало чемпіоном України 2020/21. Для киян чемпіонство стало першим з 2016 року.
Нагадаємо, у четвер, 13 травня, команда Мірчі Луческу може оформити золотий дубль, якщо обіграє «Зорю» у фіналі Кубка України. Початок матчу - о 19:00.
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