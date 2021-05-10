Сікан визнаний кращим гравцем 26-го туру УПЛ

Нападник оформив дубль у ворота «Ворскли».

Нападник «Маріуполя» Данило Сікан визнаний кращим гравцем 26-го туру української прем'єр ліги, повідомляється на офіційному сайті УПЛ, передає Укрінформ.

У голосуванні за звання кращого гравця туру форвард «Маріуполя» випередив Владислава Кулача з «Ворскли» і Віталія Миколенко з «Динамо».

У заключному матчі сезону «приазовці» розгромили «Десну» з рахунком 4:1. У цій грі Сікан забив два голи.

У минулому сезоні 20-річний нападник, права на якого належать «Шахтарю», забив чотири голи і віддав дві гольові передачі в 14 матчах «приазовців» в чемпіонаті України.

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Нагадаємо, «Маріуполь» закінчив сезон 2020/2021 на 11-му місці УПЛ. Команда Остапа Маркевича набрала 26 очок.

Фото: fcmariupol.com