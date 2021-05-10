Марченко програв на старті турніру в Німеччині
Укрінформ
Українець поступився Сапаті Міральєсу з Іспанії
Ілля Марченко програв на старті грунтового турніру в німецькому Хайльбронні, повідомляє Укрінформ.
У першому колі турніру українець поступився Сапаті Міральєсу з Іспанії.
Тенісисти провели на корті 1 годину і 43 хвилини. Результат першого сету вирішив один брейк, у другій партії українець не реалізував свою перевагу в рахунку (5:3), після чого на тай-брейку іспанець зробив три міні-брейка.
Нагадаємо, для Марченко ця поразка стала вже п'ятою поспіль.
Фото: btu.org.ua