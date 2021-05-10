Марченко програв на старті турніру в Німеччині

Українець поступився Сапаті Міральєсу з Іспанії

Ілля Марченко програв на старті грунтового турніру в німецькому Хайльбронні, повідомляє Укрінформ.

У першому колі турніру українець поступився Сапаті Міральєсу з Іспанії.

Тенісисти провели на корті 1 годину і 43 хвилини. Результат першого сету вирішив один брейк, у другій партії українець не реалізував свою перевагу в рахунку (5:3), після чого на тай-брейку іспанець зробив три міні-брейка.

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Нагадаємо, для Марченко ця поразка стала вже п'ятою поспіль.

Фото: btu.org.ua