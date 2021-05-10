Нельсон з «Хіміка» став кращим бомбардиром регулярного чемпіонату Суперліги

Ді Джей Купер - найкращий асистент

Форвард «Хіміка» Тайрел Нельсон став кращим бомбардиром регулярного чемпіонату української Суперліги, повідомляє Укрінформ.

У 40 матчах регулярки американець в середньому набирав 18,7 очка. У найближчого переслідувача, Натана Едріана з «Миколаєва», середній показник становить 17,9 очка.

Найкращим асистентом регулярного сезону став захисник «Дніпра» Ді Джей Купер, який в 15 матчах в середньому віддавав 7,8 передачі.

Нагадаємо, в середу, 12 травня, матчем «Київ-Баскет» - «Черкаські Мавпи» стартує плей-офф чемпіонату України. Інші пари склали «Дніпро» і «Будівельник», «Прометей» і «Хімік», а також «Запоріжжя» і «Тернопіль».

Фото: khimik.yuzhne