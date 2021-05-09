«Вест Гем» з Ярмоленком поступився «Евертону», українець вийшов на поле вперше з лютого

Андрій не допоміг «молотобійцям» уникнути поразки.

У матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги «Евертон» на виїзді мінімально переміг «Вест Гем» - 1:0, повідомляє Укрінформ. Єдиний гол «іриски» забили в першій половині гри: на 24-й хвилині відзначився Домінік Калверт-Льюин.

Примітно, що за «молотобійців» вперше з лютого на поле вийшов український вінгер Андрій Ярмоленко. Він з'явився на полі на 73-й хвилині, замінивши Саїда Бенрама. Українець відновлювався від травми зв'язки коліна.

Раніше Ярмоленко грав тільки за другий склад «Вест Гема». Зокрема 7 травня українець вийшов з перших хвилин за команду «молотобойців» U-23 на гру з «Арсеналом» (2:2). Андрій відіграв повний матч і відзначився результативною передачею.

Нагадаємо, «Евертон» займає восьме місце турнірної таблиці АПЛ, «Вест Хем» розташовується на п'ятому місці.

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