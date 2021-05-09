Циганков став найкращим за системою гол + пас в сезоні, що завершився УПЛ
Укрінформ
Віктор обійшов Кулача і Тотовицького.
Вінгер «Динамо» Віктор Циганков став кращим в минулому сезоні чемпіонату України за системою «гол + пас», повідомляє Укрінформ. На його рахунку 16 гольових дій.
Всього 23-річний Циганков провів в сезоні 2020/21, який завершився сьогодні, 19 матчів. Він відзначився 12 голами і чотирма ассистами.
Другий за підсумками сезону за системою «гол + пас» нападник «Ворскли» Владислав Кулач (15 +0), на третьому місці - Андрій Тотовицький з «Десни» (9+5).
Відзначимо, що Кулач став кращим бомбардиром чемпіонату, а перше місце серед асистентів зайняв Алан Патрік з «Шахтаря» (8).
Нагадаємо, «Динамо» виграло чемпіонат України. На другому місці фінішував «Шахтар», а бронза дісталася «Зорі».
Фото: Getty Images