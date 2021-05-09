«Дніпро» обіграв «Прометей» і посів друге місце в регулярному чемпіонаті Суперліги

«Київ-Баскет», «Запоріжжя» та «Хімік» завершили чемпіонат перемогами.

Завершився регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. У центральному матчі ігрового дня «Дніпро» переміг «Прометей» (Кам’янське) 84:73, повідомляє Укрінформ.

Команда з Дніпра виграла 28-й матч в сезоні і фінішувала на другому місці. Найрезультативніший гравець матчу: Джаред Террелл («Дніпро») – 26.

Результати інших поєдинків останнього ігрового дня: «Миколаїв» - «Київ-Баскет» - 65:92, «Будівельник» (Київ) – «Запоріжжя» - 106:117 (овертайм), «Хімік» (Южне) – «Одеса» - 97:63. Сьогодні зіграють ще один матч: «Черкаські Мавпи» - «Харківські Соколи».

Підсумкова ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 30 перемог (10 поразок) = 75.0%, «Дніпро» - 28 (12) = 70.0%, «Прометей» - 27 (13) = 67.5%, «Запоріжжя» - 26 (14) = 65.0%, «Тернопіль» - 24 (16) = 60.0%, «Хімік» - 23 (17) = 57.5%, «Будівельник» - 22 (18) = 55.0%.

Як повідомляв Укрінформ, у матчі четвертого кола «Прометей» (Кам’янське) обіграв на своєму майданчику «Тернопіль» 82:63.