Українці Марченко і Молчанов виступлять на турнірі ATP у Німеччині

Ілля Марченко і Денис Молчанов представлятимуть Україну на тенісних змаганнях Neckarcup - ATP Challenger Tour в німецькому місті Гайльбронн із призовим фондом 64 тис євро.

Марченко (№162 ATP) у першому колі зустрінеться з іспанцем Бернабе Сапатою Міральєсом (134), передає Укрінформ. У парному розряді Молчанов і Даніель Мазур (Німеччина) стартують матчем проти дуету Андре Горанссон (Швеція)/Сем Вербеєк (Нідерланди). Читайте також: Стаховський виграв парний фінал турніру ATP Challenger Tour у Празі Українці розпочнуть змагання завтра. Турнір Neckarcup - ATP Challenger Tour триватиме до 15 травня. Фото: btu.org.