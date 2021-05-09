НБА: Михайлюк набрав 17 очок в матчі проти «Голден Стейт», Лень допоміг «Вашингтону» обіграти «Індіану»

Святослав Михайлюк став найрезультативнішим гравцем «Оклахоми» в цьому матчі.

Триває регулярний чемпіонат Національної баскетбольної асоціації. Український захисник «Оклахома-Сіті Тандер» Святослав Михайлюк набрав 17 очок в програному матчі проти «Голден Стейт Ворріорс» 97:136, а 8 очок Олексія Леня допомогли «Вашингтон Візардс» перемогти «Індіану Пейсерс» 133:132 (овертайм), передає Укрінформ.

Михайлюк увійшов в гру з лави запасних і провів на майданчику 25 хвилин. В його активі 17 очок, 4 підбирання і 2 результативні передачі. Святослав став найрезультативнішим гравцем у складі своєї команди.

За свої 20 хвилин на майданчику Лень набрав 8 очок, зробив 10 підбирань і 3 блок-шоти.

Обігравши «Індіану», «Вашингтон» піднявся на дев'яте місце в Східній конференції НБА. «Оклахома» залишається 13-ю на Заході.

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