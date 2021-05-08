АПЛ: «Ман Сіті» програв «Челсі» і не зміг оформити чемпіонство

Українець Олександр Зінченко вийшов на поле з лави для запасних.

«Манчестер Сіті» на своєму полі програв «Челсі» 2:1 в 35-му турі англійської прем'єр-ліги, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі вінгер «горожан» Стерлінг забив гол на 44-й хвилині. На 3 доданій хвилині Агуеро не реалізував пенальті.

В другому таймі півзахисник «аристократів» Зієх зрівняв рахунок на 63-й хвилині. На 2 доданій хвилині Алонсо вирвав перемогу для «Челсі».

Нагадаємо, «Манчестер Сіті» і «Челсі» зіграють у фіналі Ліги чемпіонів 29-го травня.

Топ-4 АПЛ: 1.«Ман Сіті» - 80 (35), 2.«МЮ» - 67 (33), 3.«Челсі» - 64 (35), 4.«Лестер» - 63 (35).

Фото: theguardian.com