Стало відомо, скільки глядачів пустять на фінал футбольного Кубка України

Поєдинок між «Динамо» і «Зорею» відбудеться 13 травня.

Оперативний штаб Тернополя прийняв рішення провести фінальний матч Кубка України між «Динамо» і «Зорею» з обмеженою кількістю глядачів - не більше 20% від загальної місткості стадіону, повідомляється в УАФ, передає Укрінформ.

Матч «Динамо» - «Зоря» відбудеться в Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Місткість арени - 15 150 глядачів.

«Динамо» і «Зоря» отримали рівну кількість квитків на матч. Також квитки на матч будуть розподілені онлайн та офлайн.

Раніше повідомлялося, що Комісії Української асоціації футболу не сподобалася якість газону в Тернополі. Однак варіант з перенесенням матчу в інше місто не розглядався.

Нагадаємо, фінал Кубка України відбудеться 13 травня. Початок матчу - о 19:00.

Фото: Ternopilcity.gov.ua