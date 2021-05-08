«Баварія» стала чемпіоном Німеччини 31-й раз в історії

Дев'ятий титул мюнхенців поспіль.

Мюнхенська «Баварія» достроково стала чемпіоном Німеччини, повідомляє Укрінформ.

«Лейпциг» сьогодні поступився дортмундській «Боруссії» (2:3) і втратив математичні шанси на «салатницю». Тепер «Баварія» випереджає «биків», яким залишилося зіграти два матчі, на сім очок.

Для мюнхенців цей титул став вже 31-м в історії, що є рекордним показником німецького чемпіонату.

«Баварія» стала найсильнішою командою країни вже дев'ятий сезон поспіль. Після чемпіонства дортмундської «Боруссії» в сезоні 2011/2012 ніхто крім мюнхенців не здіймав «Срібну салатницю» над головою.

Нагадаємо, сьогодні, о 19:30, команда Ханса-Діттера Фліка зіграє проти менхенгладбагської «Боруссії», але цей матч вже не матиме принципового значення з турнірної точки зору.

Фото: globallookpress.com