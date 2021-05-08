Ла Ліга: «Барселона» не зуміла обіграти «Атлетіко»

Мадридський клуб залишився лідером чемпіонату.

В матчі 35-го туру чемпіонату іспанської Ла Ліги «Барселона» не зуміла обіграти на своєму полі «Атлетіко» (Мадрид) 0:0, передає Укрінформ.

Каталонці не зуміли обіграти лідера чемпіонату і наразі посідають друге проміжне місце в турнірній таблиці.

Топ-4 Ла Ліги: 1.«Атлетіко» - 77 (35), 2.«Барселона» - 75 (35), 3.«Реал» - 74 (34), 4.«Севілья» - 70 (34).

Інший ключовий матч в боротьбі за чемпіонський титул «Реал» (Мадрид) – «Севілья» зіграють 9 травня (22:00).

Фото: AS