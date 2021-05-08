Перша ліга: «Оболонь» та «Металіст 1925» зіграли внічию матч 25 туру

Унічию (1:1) завершився у суботу заключний поєдинок 25-го туру чемпіонату української Першої ліги між футболістами київської "Оболоні" та харківського "Металіста 1925".

М'ячі на столичній "Оболонь-Арені" забили: Олексій Щебетун (15-та хвилина) - у господарів; Дмитро Криськів (45+1) - у гостей, передає Укрінформ. Результати інших поєдинків туру: Голи: "Верес" (Рівне) - "Кристал" (Херсон) - 2:0 Голи: Геннадій Пасіч (51), Михайло Шестаков (68, з пенальті); "Кремінь" (Кременчук) - "Нива" (Тернопіль) - 1:3 Дмитро Семенов (11-та хвилина, з пенальті) - Ігор Семенина (55, 72), Максим Проців (90+5); "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Альянс" (Липова Долина) - 2:3 Лукас Вентура (5), Сергій Романов (62) - Микола Агапов (1, 39, 79); "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - "Агробізнес" (Волочиськ) - 2:1 Роман Дитко (63) Андрій Хома (86) - Руслан Черненко (90+1); "Миколаїв" - "Чорноморець" (Одеса) - 1:1 Владислав Охрончук (40) - Артур Авагімян (90+2); "ВПК-Агро" (Шевченківка) - "Полісся" (Житомир) - 0:0; "Авангард" (Краматорськ) - "Волинь" (Луцьк) - 2:1 Денис Скотаренко (80), Роман Толочко (90+1, з пенальті) - Владислав Приймак (11). Читайте також: Фінал Ліги чемпіонів можуть перенести зі Стамбула Становище лідерів Першої ліги: «Верес» - 55 очок (після 23-х ігор), «Чорноморець» - 52 (25), «Металіст 1925» - 47 (25), «Агробізнес» - 45 (25), «Миколаїв» - 40 (24), «Волинь» - 37 (23). 26-й тур чемпіонату України у Першій лізі пройде 15-16 травня. Фото: fc.obolon.ua.