Перша ліга: «Оболонь» та «Металіст 1925» зіграли внічию матч 25 туру
М'ячі на столичній "Оболонь-Арені" забили: Олексій Щебетун (15-та хвилина) - у господарів; Дмитро Криськів (45+1) - у гостей, передає Укрінформ.
Результати інших поєдинків туру:
Голи: "Верес" (Рівне) - "Кристал" (Херсон) - 2:0
Голи: Геннадій Пасіч (51), Михайло Шестаков (68, з пенальті);
"Кремінь" (Кременчук) - "Нива" (Тернопіль) - 1:3
Дмитро Семенов (11-та хвилина, з пенальті) - Ігор Семенина (55, 72), Максим Проців (90+5);
"Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Альянс" (Липова Долина) - 2:3
Лукас Вентура (5), Сергій Романов (62) - Микола Агапов (1, 39, 79);
"Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - "Агробізнес" (Волочиськ) - 2:1
Роман Дитко (63) Андрій Хома (86) - Руслан Черненко (90+1);
"Миколаїв" - "Чорноморець" (Одеса) - 1:1
Владислав Охрончук (40) - Артур Авагімян (90+2);
"ВПК-Агро" (Шевченківка) - "Полісся" (Житомир) - 0:0;
"Авангард" (Краматорськ) - "Волинь" (Луцьк) - 2:1
Денис Скотаренко (80), Роман Толочко (90+1, з пенальті) - Владислав Приймак (11).
Становище лідерів Першої ліги: «Верес» - 55 очок (після 23-х ігор), «Чорноморець» - 52 (25), «Металіст 1925» - 47 (25), «Агробізнес» - 45 (25), «Миколаїв» - 40 (24), «Волинь» - 37 (23).
26-й тур чемпіонату України у Першій лізі пройде 15-16 травня.
Фото: fc.obolon.ua.