Баскетбол: українські уболівальники відвідають заключні ігри чемпіонату

Баскетбол: українські уболівальники відвідають заключні ігри чемпіонату

Укрінформ
В українській баскетбольній Суперлізі 9 травня одразу в п`яти містах відбудуться заключні поєдинки регулярного чемпіонату.

Зняття карантинних обмежень червоної зони в областях дозволило провести ці поєдинки із глядачами, повідомляє пресслужба ФБУ.

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9 травня пройдуть такі поєдинки:

"Миколаїв" - "Київ-Баскет". Місце проведення - Миколаїв. Початок о 13.00

"Будівельник" (Київ) - "Запоріжжя". Київ. 14.00

"Прометей" (Кам'янське) - "Дніпро". Кам`янське. 14.00

"Хімік" (Южне) - "Одеса". Южне. 14.00

"Черкаські Мавпи" - "Харківські Соколи". Черкаси. 16.00.

Фото: fbu.ua.

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