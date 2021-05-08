Баскетбол: українські уболівальники відвідають заключні ігри чемпіонату
Укрінформ
В українській баскетбольній Суперлізі 9 травня одразу в п`яти містах відбудуться заключні поєдинки регулярного чемпіонату.
Зняття карантинних обмежень червоної зони в областях дозволило провести ці поєдинки із глядачами, повідомляє пресслужба ФБУ.
9 травня пройдуть такі поєдинки:
"Миколаїв" - "Київ-Баскет". Місце проведення - Миколаїв. Початок о 13.00
"Будівельник" (Київ) - "Запоріжжя". Київ. 14.00
"Прометей" (Кам'янське) - "Дніпро". Кам`янське. 14.00
"Хімік" (Южне) - "Одеса". Южне. 14.00
"Черкаські Мавпи" - "Харківські Соколи". Черкаси. 16.00.
Фото: fbu.ua.