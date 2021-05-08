Стаховський виграв парний фінал турніру ATP Challenger Tour у Празі

Український тенісист Сергій Стаховський здобув у суботу парний титул турніру ATP Challenger Tour в столиці Чехії із призовим фондом 44 тис 820 євро.

У фінальному матчі Стаховський разом із Марком Полмансом з Австралії у двох сетах переміг посіяних під третім номером братів-близнюків із Хорватії Івана та Матея Сабанових - 6:3, 6:4, передає Укрінформ.

Тенісисти провели на корті 1 годину 10 хвилин.

На фото: Стаховський та Полманс/Ostragroup Open 2021 by Moneta.