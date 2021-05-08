«Реал», «Барселону» і «Ювентус» планують виключити з єврокубків на два роки

Останніх трьох прихильників Суперліги чекають санкції, якщо вони офіційно не відмовляться від проекту.

Президент УЄФА Александер Чеферін хоче серйозно покарати «Реал», «Барселону» і «Ювентус», які не вийшли зі складу учасників Суперліги Європи, повідомляють іспанські ЗМІ.

Після фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 29 травня, Чеферін запропонує виключити «Реал», «Барселону» і «Ювентус» з єврокубків на два роки.

Президент «Реала» Флорентіно Перес, який є головним прихильником створення Суперліги, розраховує на те, що УЄФА піде на діалог з клубами-засновниками турніру. Якщо цього не станеться, «Реал» шукатиме інші шляхи вирішення проблеми і може звернутися до суду.

Поряд з цим УЄФА досяг принципової домовленості з дев'ятьма клубами з 12 про вихід з проекту європейської Суперліги. Дев'ять клубів офіційно підписали «Декларацію про прихильність», яку передали в УЄФА. «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Челсі», «Ліверпуль», «Арсенал», «Тоттенгем», «Інтер», «Мілан» і «Атлетіко» офіційно визнали участь у створенні Суперліги помилкою.

Відзначається, що кожен з цих клубів зробить офіційне пожертвування сумою в 15 мільйонів євро, яке піде на підтримку дитячого футболу. Також будуть утримані 5% від доходів клубів, які б вони отримали від участі в клубних турнірах УЄФА за один сезон.