Алла Белінська здобула олімпійську ліцензію в жіночій боротьбі

Всього Україна має 5 ліцензій з жіночої боротьби на Олімпіаду-2020.

Українка Алла Белінська вийшла у фінал Світового ліцензійного турніру з жіночої боротьби в Софії і забезпечила собі путівку на Олімпіаду в Токіо, передає Укрінформ.

У півфіналі Белінська (вагова категорія до 76 кг) перемогла представницю Венесуели Марію Акоста (8:0). У фіналі Белінська побореться з туркенею Ясемін Адар.

Читайте також: Українець Михайлов завоював ліцензію на Олімпіаду в Токіо у вільній боротьбі

Як повідомляв Укрінформ, у жіночій боротьбі Україна вже мала чотири олімпійські ліцензії: Оксана Лівач (вага до 50 кг), Аліна Грушина (вага до 57 кг), Ірина Коляденко (вага до 62 кг), Алла Черкасова (вага до 68 кг).

Фото: United World Wrestling