CAS знову відхилив апеляцію Ястремської

Після проваленого допінг-тесту українська тенісистка не зіграла на жодному турнірі в 2021 році.

Українська тенісистка Даяна Ястремська отримала другу відмову по апеляції на тимчасове відсторонення через допінг. Рішення виніс Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS), передає Укрінформ.

Раніше CAS вже відхиляв апеляцію Ястремської на відсторонення від участі в змаганнях. Суд у справі української тенісистки повинен пройти в другій половині травня.

У зв'язку з відстороненням Ястремська не зіграла на жодному турнірі в 2021 році. Також Даяна пропустила матч збірної України проти Японії (4:0) в плей-офф Кубка Біллі Джин Кінг.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні Ястремську включили в заявку основної сітки «Ролан Гаррос», який пройде з 30 травня по 13 червня. На даний момент українська тенісистка посідає 31-е місце рейтингу WTA.