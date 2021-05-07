Перша ліга: «Волинь» програла «Авангарду» у чемпіонаті України

Футболісти луцької «Волині» сенсаційно програли у гостях краматорському "Авангарду" (1:2) у матчі 25-го турі чемпіонату України серед клубів Першої ліги.

М'ячі на краматорському стадіоні "Авангард" забили: Денис Скотаренко (80-та хвилина) і Роман Толочко (90+1, з пенальті) - у складі господарів; Владислав Приймак (11) - у волинян.

Результати інших сьогоднішніх поєдинків:

"ВПК-Агро" (Шевченківка) - "Полісся" (Житомир) - 0:0;

«Верес» (Рівне) - «Кристал» (Херсон) - 2:0

Голи: Геннадій Пасіч (51) та Михайло Шестаков (68, з пенальті);

"Кремінь" (Кременчук) - "Нива" (Тернопіль) - 1:3

Дмитро Семенов (11-та хвилина, з пенальті) - Ігор Семенина (55, 72), Максим Проців (90+5);

"Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Альянс" (Липова Долина) - 2:3

Лукас Вентура (5), Сергій Романов (62) - Микола Агапов (1, 39, 79);

"Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - "Агробізнес" (Волочиськ) - 2:1

Роман Дитко (63) Андрій Хома (86) - Руслан Черненко (90+1);

«Миколаїв» - «Чорноморець» (Одеса) - 1:1

Владислав Охрончук (40) - Артур Авагімян (90+2).

Заключний матч туру "Оболонь" (Київ) - "Металіст 1925" (Харків) відбудеться у суботу, 8 травня.

Становище лідерів Першої ліги: «Верес» - 55 очок (після 23-х ігор), «Чорноморець» - 52 (25), «Металіст 1925» - 46 (24), «Агробізнес» - 45 (25), «Миколаїв» - 40 (24), «Волинь» - 37 (23).

26-й тур чемпіонату України у Першій лізі пройде 15-16 травня.

Фото: trip-impressions.com.