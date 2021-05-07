Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії А

«Ювентус» обіграє «Мілан», а «Інтер» і «Сампдорія» обміняються голами.

Сезон Серії А добігає до завершення. Долю чемпіонства вже вирішено, але нас ще чекає декілька цікавих матчів. Чого від них чекати аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Ювентус» – «Мілан»: перемога «Ювентуса». Коефіцієнт – 1.8

«Ювентус» виграв два з останніх чотирьох матчів Серії А і чотири з восьми – це зовсім не так статистика, до якої звикли вболівальники «Старої синьйори» за дев’ять років гегемонії. А зараз «Юве» втрачає очки з «Беневенто», «Торіно», «Фіорентиною» – у найнесподіваніший момент.

«Мілан» поступився «Лаціо» та «Сассуоло», опустився на п’яте місце, але перемога над «Беневенто» повернула команду до четвірки. Попереду матчі з «Торіно» та «Кальярі», які борються за виживання, остання гра – з «Аталантою». Календар дуже складний, «Мілану» потрібні очки в Турині, але, наприклад, останній матч в гостях, з «Лаціо», завершився поразкою 0:3.

Прогноз

На «Сан Сіро», у першому колі, «Ювентус» здобув досить легку перемогу – 3:1. Якщо в гостях у «Мілана» «Юве» іноді втрачає очки, то вдома постійно виграє вже досить тривалий час.

Остання перемога «россонері» в Турині сталася у 2011 році – 1:0, забив тоді Дженнаро Гаттузо. Після цього у «Ювентуса» дев’ять перемог поспіль. Зважаючи на те, що «Юве» виграв десять з останніх 11 матчів вдома, логічно ставити на господарів.

Прогноз на матч «Інтер» – «Сампдорія»: обидві заб’ють. Коефіцієнт – 1.7

«Інтер» забезпечив собі титул за чотири тури до закінчення чемпіонату – останні чотири матчі вже не мають жодного значення для «нерадзуррі». Чи означає це, що Конте дасть змогу зіграти тим, хто не робив різницю протягом сезону? Найімовірніше, особливо – проти «Сампдорії». Адже попереду матч з «Ювентусом», у ньому вболівальники хочуть бачити найсильніший склад.

У «Сампдорії» також жодної мотивації. Команда Клаудіо Ран’єрі на дев’ятому місці, в теорії ще можна зачепитися за єврокубки, але лише в теорії. Генуезці комфортно фінішують у середині таблиці, і в керівництва думки вже про наступний сезон. До того ж треба вирішити, хто буде тренером – контракт Ран’єрі закінчується, не факт, що він залишиться.

Прогноз

В останніх п’яти матчах між «Інтером» та «Сампдорією» на «Джузеппе Меацца» забили обидві команди – 18 голів на двох, у середньому 3,6 за гру.

«Інтер» забив у всіх домашніх матчах чемпіонату цього сезону і не забив лише в одному з грудня 2019 року. «Сампдорія» не забила у п’яти матчах цього сезону в гостях, але в середньому відзначається голом за матч. Тож «обидві заб’ють» – дуже логічний варіант.

Фото: Твіттер «Ювентуса»