Перша ліга: «Верес» переміг «Кристал» на старті 25 туру

Перша ліга: «Верес» переміг «Кристал» на старті 25 туру

Укрінформ
Футболісти рівненського «Вереса» обіграли херсонський «Кристал» (2:0) у 25-у турі чемпіонату України серед клубів Першої ліги, що стартував у п'ятницю.

М'ячі забили Геннадій Пасіч (51) та Михайло Шестаков (68, з пенальті), передає Укрінформ.

Результати інших поєдинків: 

"Кремінь" (Кременчук) - "Нива" (Тернопіль) - 1:3 

Голи: Дмитро Семенов (11-та хвилина, з пенальті) - Ігор Семенина (55, 72), Максим Проців (90+5);

"Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - "Альянс" (Липова Долина) - 2:3 

Лукас Вентура (5), Сергій Романов (62) - Микола Агапов (1, 39, 79);

"Прикарпаття" (Івано-Франківськ) - "Агробізнес" (Волочиськ) - 2:1

Роман Дитко (63) Андрій Хома (86) - Руслан Черненко (90+1);

«Миколаїв» - «Чорноморець» (Одеса) - 1:1

Владислав Охрончук (40) - Артур Авагімян (90+2).

Сьогодні також пройдуть зустрічі "Авангард" (Краматорськ) - "Волинь" (Луцьк) та "ВПК-Агро" (Шевченківка) - "Полісся" (Житомир).

Заключний матч туру "Оболонь" (Київ) - "Металіст 1925" (Харків) відбудеться у суботу, 8 травня.

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Становище лідерів Першої ліги: «Верес» - 55 очок (після 23-х ігор), «Чорноморець» - 52 (25), «Металіст 1925» - 46 (24), «Агробізнес» - 45 (25), «Миколаїв» - 40 (24), «Волинь» - 37 (22).

26-й тур чемпіонату України у Першій лізі пройде 15-16 травня.  

Фото: rivnepost.rv. 

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